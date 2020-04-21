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تعقيم وتنظيف قبل رمضان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - (مكة) مع اقتراب دخول رمضان المبارك، باشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، عبر فريق فني مختص، أعمال تنظيف وتعقيم ثوب وسطح الكعبة المشرفة، من أجل إزالة العوالق الترابية والحفاظ على نظافة ورونق الكعبة المشرفة.



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