شكرا لمتابعة خبر عن استمرار تدني الرؤية في 6 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيه لمناطق " جازان - الرياض - نجران - القصيم - مكة المكرمة - الباحة". أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيه لمناطق " جازان - الرياض - نجران - القصيم - مكة المكرمة - الباحة". وتوقعت الهيئة ضباب في هذه المناطق حيث يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، موضحة أن ينتهي التنبيه في تمام 08:00 غدا الأربعاء.

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