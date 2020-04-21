بالفيديو.. استمرار الحالة المطرية على شرق الرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع نائب ادارة التحاليل والتوقعات الاستاذ حمزه كومي، استمرار الحالة المطرية هذه الليلة على شرق الرياض. توقع نائب ادارة التحاليل والتوقعات الاستاذ حمزه كومي، استمرار الحالة المطرية هذه الليلة على شرق الرياض. وقال كومي عبر حساب هيئة الارصاد على " تويتر " : تمتد الأمطار للمنطقة الشرقية حتى صباح الغد وتنحسر الحالة تدريجيا غدًا الأربعاء.

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