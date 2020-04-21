شكرا لمتابعة خبر عن مهندس مبتعث بأمريكا: «بدأت في صناعة أقنعة واقية بعد نفاذها هنا» (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشف مهندس مبتعث لدرجة الدكتوراه في الهندسة بأمريكا عن الأجواء التي يعيش فيها جراء أزمة كورونا لافتًا إلى أنه بدأ في مشروع لمساعدة المرضى في أمريكا.

وقال المهندس حسام الرحيلي؛ إنه بدأ في معمله الخاص في صناعة أقنعة واقية من الفيروس بعد نفادها بأمريكا؛ جراء الانتشار السريع للفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد المهندس على أنه يُمثل الوطن في أمريكا، وعليه أن يقدم الدعم للمرضى طالما استطاع ذلك.

وعلى جانب أخر، كشف "الرحيلي" عن إصابة أطباء سعوديين بالفيروس خلال رعايتهم للمرضى؛ إلا أنهم الأن حالتهم الصحية أفضل، مؤكدًا أن الشباب السعودي لا يوفر جهدًا في تقديم المساعدة للمرضى لمواجهة هذا الفيروس.