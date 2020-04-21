شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنة تُخير ابنها بين حلق شعره أو شنبه بسبب الحجر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

روت مواطنة وفنانة تشكيلية كيفية قضاء فترة الحجر المنزلي مع نجلها خلال الفترة الراهنة.

وقالت المواطنة عبر لقاء مع برنامج "الراصد" إنها قررت خلال الحظر أن تجري تجربة جديدة على نجلها، وهي القيام بالحلاقة له لأول مرة في حياتها.

ولفتت إلى أنها خيرته في البداية بين حلق شعره أو شنبه؛ إلا أنه تخوف من أن تفشل في الحلاقة فاختار شعره فقط.

ووجهت الفنانة التشكيلية رسالة شكر إلى الإعلام في المملكة، قائلة : "رجال الإعلام يستحقون الشكر وهذا أقل ما يُقدم لهم"، حيث أهدت لوحة من لوحاتها إلى البرنامج؛ لحرصهم على استضافتها.