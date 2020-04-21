شكرا لمتابعة خبر عن 6 مُدد مستبعدة من الاحتساب لغرض التقاعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، ست مُدد مستبعدة من الاحتساب لغرض التقاعد. أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، ست مُدد مستبعدة من الاحتساب لغرض التقاعد. وأشارت إلى أن المُدد هي: • مدة الإجازة الاستثنائية وأي إجازات أخرى بدون مرتب عدا الإجازة المرضية أو الإجازة الدراسية. Advertisements • مدة كف اليد إذا تقرر حرمات الموظفة من راتبها. • مدة الخدمة التي ينص أي من الأنظمة على عدم احتسابه. • كسور الشهر في مجموع مدة الخدمة (أقل من 29 يوم). • مدة شغل الوظيفة أو المرتبة المخالفة لأحكام النظام كالاستمرار في الخدمة المدنية بعد بلوغ السن المحددة للإحالة على التقاعد دون التمديد له وفق الضوابط النظامية.

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