شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. لحظة القبض على وافد يُخزن "كمامات" لبيعها بسعر مرتفع بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

نجحت وزارة التجارة بالرياض في القبض على وافد يُخزن عدد كبير من الكمامات لإعادة بيعها واستغلال حاجة المستهلكين.

وقالت وزارة التجارة إنها ألقت القبض على الوافض خلال كمين مُحكم في منتصف الليل؛ حيث عٌثر معه على 238 ألف كمامة لاستغلال الأزمة وبيعها بسعر مرتفع‬.

وأكدت الوزارة على أن المتهم حجز الكميات لإعادة ضخها بالأسواق واستغلال الأوضاع الراهنة، وتم تسليم الوافد المخالف للجهات الأمنية لإكمال الإجراءات النظامية.