شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عامل يزيل ملصق البلدية بإغلاق المخبز لفتحه مجددًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): وثّق مقطع فيديو، عامل من جنسية عربية أزال ملصق البلدية بإغلاق المخبز بالرياض؛ تمهيدًا لإعادة فتح المخبز. وثّق مقطع فيديو، عامل من جنسية عربية أزال ملصق البلدية بإغلاق المخبز بالرياض؛ تمهيدًا لإعادة فتح المخبز. وتداولت أنباء بأن الجهات المختصة، باشرت الواقعة وتم ضبط الوافد.

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