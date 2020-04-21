شكرا لمتابعة خبر عن إدارة الغذاء والدواء توضح ضرورة تعقيم المشتريات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت إدارة الغذاء والدواء FDA ، إنه لا حاجة لتعقيم مشتريات السوبر ماركت، إذ لا يوجد دليل على إمكانية انتقال عدوى «كوفيد-19» من تغليف المواد الغذائية.

وقالت الإدارة : أما إذا كنت تفضل تعقيم المشتريات كإجراء احتياطي، فيمكنك مسح عبوة المنتج وتركها للهواء حتى تجف.

كما أكدت الإدارة على ضرورة تنظيف الفواكه والخضراوات، بما فيها تلك التي تحتوي على قشور كالموز وغيرها، إذ يجب غسلها جيداً بالماء الجاري قبل تناولها، وتنظيف أغطية البضائع المعلبة قبل فتحها.

وتابعت: من المهم تنظيف وتعقيم أدوات المطبخ ومناطق إعداد الطعام الأخرى باستخدام المطهرات دون إفراط.