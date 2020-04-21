شكرا لمتابعة خبر عن فهد الخضيري: انتبه للقشطة والعسل الطبيعي عند قراءة مكونات السلع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): نصح الدكتور فهد الخضيري، عالم الأبحاث المتخصص في علم المسرطنات، بقرأة المكونات على المنتجات الغذائية. نصح الدكتور فهد الخضيري، عالم الأبحاث المتخصص في علم المسرطنات، بقرأة المكونات على المنتجات الغذائية. وقال الدكتور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : أجبرت الجهات الرسمية بعض الشركات على كتابة المكونات الحقيقية. وأضاف : انتبه: بالنسبة للقشطة يوجد قشطة طبيعية كما يكتب ويوجد شبيه القشطة وصاروا يكتبون ذلك وهي غير صحية ويوجد عسل طبيعي كما يكتب عليه ويوجد عبوات شبيهة بعبوات العسل لكن يكتب عليها شبيه عسل او شيرة

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