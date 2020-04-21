شكرا لمتابعة خبر عن «بن مساعد» يُثير قلق متابعية برسالة وداع على «تويتر» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أثار الأمير عبدالرحمن بن مساعد، اليوم الثلاثاء، حيرة متابعية عبر منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد رسالة غامضة.

وقال "بن مساعد: "أستودعكم الله .. ونلتقي إن شاء الله بعد رمضان .. تقبل الله منّا ومنكم صالح الأعمال ورفع عنّا وعن العالم هذا الوباء وحفظ بلادنا وولاة أمرنا وجزاهم عنّا خيرًا .. كل عام وأنتم بخير وشهركم مبارك مسبقًا".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع تغريدة "بن مساعد" ؛ حيث تساءل عدد منهم عن سبب تغريدة الوداع؛ فيما لم يٌبدي أخرين استغرابهم من التغريدة، حيث يرى المغردون أنه يأخذ قسطًا من الراحة بعيدًا عن مواقع التواصل الاجتماعي للتفرغ للعبادات في شهر رمضان الكريم.