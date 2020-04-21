شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استمرار الدروس داخل الحرمين في رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أكد الدكتور عبدالرحمن الخطابي؛ الوكيل المساعد للتخطيط والشؤون التطويرية بشؤون الحرمين، على استمرار الدروس الدينية داخل الحرمين في شهر رمضان المبارك. أكد الدكتور عبدالرحمن الخطابي؛ الوكيل المساعد للتخطيط والشؤون التطويرية بشؤون الحرمين، على استمرار الدروس الدينية داخل الحرمين في شهر رمضان المبارك. وقال "الخطابي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يا هلا" : "الدروس داخل الحرم مستمرة خلال شهر رمضان وسوف يتم بثها على موقع "يوتيوب"، و"المقرأة" لها منصة منفصلة". ولفت إلى استمرار الإجراءات الاحترازية للحرمين لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد؛ حيث أوضح أن أعمال التعقيم والتطهير والغسيل تتم 6 مرات يوميا في الحرم.

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