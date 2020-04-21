شكرا لمتابعة خبر عن وثائق نادرة تكشف توزيع الصدقات والشرهات في عهد الملك سعود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أظهرت وثائق نادرة من عهد الملك سعود بن عبدالعزيز " رحمه الله " ، تعود إلى تاريخ 27/2/ 1375هـ. أظهرت وثائق نادرة من عهد الملك سعود بن عبدالعزيز " رحمه الله " ، تعود إلى تاريخ 27/2/ 1375هـ. وذُكر في الوثائق، توزيع الصدقات والشرهات في المراكز الحكومية وأسماء المناطق الذي توزع بها والقبائل. Advertisements

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