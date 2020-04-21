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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت وزارة الصحة العمانية، عن استخدام دواء جديد في علاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك في محاولة للقضاء على الوباء المنتشر عالميًا.





وأكدت الوزارة على حسابها في موقع "تويتر"، شراء مليون حبة من دواء "هايدروكسي كلوروكوين" من الهند، والذي اعتمدته الوزارة كأحد الأدوية المستخدمة لعلاج مرض فيروس كورونا.

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عمان تعلن عن استخدام "دواء جديد" لعلاج الكورونا(تفاصيل).

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وفي السياق، سجَّلت السلطنة، اليوم الثلاثاء، 98 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، ليرتفع العدد الكلّي للحالات إلى 1508 حالات، وعدد الوفيات إلى 8.





وأوضحت "الصحة العمانية" أن 39 من الحالات لعمانيين، و59 لغير العمانيين، مؤكدة أن 238 حالة تماثلت للشفاء، فيما يأمل مختصون بالسلطنة أن يؤدي الدواء الجديد لعالية في العلاج.

يذكر أن فيروس كورونا أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية.