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خطير جدًا.. إدارة الغذاء والدواء السعودية تحسم الجدل بشأن ضرورة تعقيم مشتريات السوبر ماركت خوفا من انتقال عدوى«كوفيد-19»!

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