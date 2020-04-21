شكرا لقرائتكم خبر عن خطير جدًا.. إدارة الغذاء والدواء السعودية تحسم الجدل بشأن ضرورة تعقيم مشتريات السوبر ماركت خوفا من انتقال عدوى«كوفيد-19»! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أول رد من قبائل خولان على اختطاف الحوثيين للوزير ”خالد الرويشان” ضربات موجعة وقاصمة تهز الامارات .. وأوامر عاجلة أصدرها ابن زايد لشقيقه طحنون للتحرك فورًا قبل فوات الأوان!

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كانت هذه تفاصيل خبر خطير جدًا.. إدارة الغذاء والدواء السعودية تحسم الجدل بشأن ضرورة تعقيم مشتريات السوبر ماركت خوفا من انتقال عدوى«كوفيد-19»! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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