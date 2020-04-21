شكرا لقرائتكم خبر عن “هل تم تخليقه داخل مختبر ووهان ؟” .. “الصحة العالمية” تفجر مفاجأة وتكشف جميع الأدلة المتوفرة لديها بشأن مصدر الفايرووس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء إن جميع الأدلة المتوفرة تشير إلى أن فيروس كورونا المستجد نشأ في خفافيش في الصين في أواخر العام الماضي ولم يتم تخليقه أو إنشاؤه في معمل.

شاهد بقية تفاصيل الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً:

عمان تعلن عن استخدام "دواء جديد" لعلاج الكورونا(تفاصيل).

خطير جدًا.. إدارة الغذاء والدواء السعودية تحسم الجدل بشأن ضرورة تعقيم مشتريات السوبر ماركت خوفا من انتقال عدوى«كوفيد-19»!

“هل تم تخليقه داخل مختبر ووهان ؟” .. “الصحة العالمية” تفجر مفاجأة وتكشف جميع الأدلة المتوفرة لديها بشأن مصدر فيروس كورونا

بشرى سارة: دولة خليجية تحل معضلة الوافدين المنتهية تأشيراتهم

عاجل : السعودية تتراجع عن إجراءات حظر التجول بمناسبة رمضان.. وتعلن رسميًا: "يسمح بالتجول في جميع المناطق والمدن.."

Advertisements

الملك سلمان يفاجئ الجميع ويصدر اليوم الثلاثاء قرارات غير مسبوقة بشأن الإمارات .. شاهد ما ورد فيها

ورد الآن.. طارق عفاش يتمرد على الإمارات.. والأخيرة ترد بإيقاف الدعم وطرد أحمد علي صالح من أبوظبي (تفاصيل صادمة)

عاجل : جماعة الحوثي تصدم الشعب اليمني وتعلن رسميًا أسعار النفط في اليمن بعد انهيار الأسعار عالميًا (تفاصيل)

مذيع الجزيرة "فيصل القاسم" يشيد بولي العهد السعودي بعد "انهيار" أسعار البترول: الأمير محمد بن سلمان "عبقري"

عــــاجل : منظمة "الصحة العالمية" تخرج عن صمتها وتفجر مفاجأة مزلزلة بشأن تسريب "الوبا" القاتل من ‘‘مختبر الخفافيش‘‘ بالصين

من هو اليمني الذي قدم خطة لمكافحة "الوبا" القاتل والإتحاد الاوروبي اعتمدها وبعث برقية شكر؟؟!!

واوصحت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية فضيلة الشايب في إفادة صحفية في جنيف أن ”جميع الأدلة المتوفرة تشير إلى أن للفيروس أصلا حيوانيا وأنه ليس فيروس تم تخليقه أو إنشاؤه في معمل أو مكان آخر“.

وأضافت ” من المرجح أن الفيروس من أصل حيواني“، مشيرة إلى أنه لم يتضح كيف انتقل الفيروس عبر السلالات إلى البشر لكن” من المؤكد“ أنه كان هناك مستضيف حيواني وسيط انتقل منه.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال في الأسبوع الماضي إن إدارته تحاول تحديد ما إذا كان الفيروس خرج من معمل في مدينة ووهان بوسط الصين.