بشرى سارة: دولة خليجية تحل معضلة الوافدين المنتهية تأشيراتهم

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عدن - ياسمين التهامي - قررت وزارة الداخلية في دولة قطر، الاثنين، السماح للزوار الوافدين بتأشيرات سياحية بالبقاء في البلاد، في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم بأسره.

وقالت الوزارة القطرية، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اطلع عليه "الخليج أونلاين"، إنه "تقرر السماح للزوار الوافدين إلى البلاد بتأشيرات سياحية (فورية ومسبقة) بالبقاء في البلاد، مراعاة لتعذر عودتهم إلى بلدانهم، بسبب إغلاق المطارات في معظم دول العالم".

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وأوضحت أن القرار "استناداً إلى القانون رقم (21) لسنة 2010، والخاص بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم".

وأشارت إلى أنه تقرر السماح للحالات المذكورة "دون الحاجة إلى تمديد التأشيرة أو دفع رسومها".

وبينت أنه "في حال إعلان الدولة عودة الأوضاع إلى طبيعتها وبدء تسيير رحلات بلدانهم، سيتم منح مهلة للحالات المذكورة للمغادرة".

وكانت السلطات القطرية قد أوقفت، في منتصف مارس المنصرم، استقبال جميع الرحلات الجوية، باستثناء الشحن الجوي و"الترانزيت" وعودة القطريين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 567 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وشفاء 37 حالة من المرض بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة.

وبناءً على ذلك، ارتفعت حصيلة إصابات كورونا في قطر إلى 6015، وحالات التعافي إلى 555، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 9.

وأجبر انتشار الفيروس التاجي دولاً عديدة على إغلاق حدودها البرية، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر تجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.