الهلال الأحمر: تطبيق أسعفني من اختصاصات الأمن العامّ.. ودورنا تقني فقط

أصدرت هيئة الهلال الأحمر السعودي بيانًا صحفيًّا بشأن طلب خدمة إذن الخروج أثناء منع التجول للحالات الصحية الطارئة، موضحة أن الموافقة على طلب خدمة إذن الخروج أثناء منع التجول عبر تطبيق "أسعفني" من اختصاصات الأمن العامّ، ويتمثل دور الهلال الأحمر في الناحية التقنية فقط .

وأشارت الهيئة إلى أن الخدمة تم استحداثها لخدمة الحالات الصحية الطارئة، والتي لا تحتاج إلى نقـل إسعافي، وذلك لتخفيف الضغط على غرفة عمليات الهلال الأحمر في جميع مناطق المملكة، وحتى لا تتأثر عمليات النقل الإسعافيّ للحالات الحرجة .

وقدّمت الهيئة شكرها للمواطنين والمقيمين على تفهمهم لطبيعة أعمال الجهات الحكومية في ظل هذه الأزمة، وما تواجهه غرفة عمليات الهلال الأحمر من ضغط هائل على الخدمات الإسعافية، لافتة إلى أن التصريح للخروج للمنشآت الصحية للحالات الطارئة، مع ضرورة الحصول على إثبات تواجد صاحب التصريح في المنشأة الصحية عند العودة لإبرازها لدى الجهات المختصة .