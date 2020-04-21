أشار إلى متابعة الأسواق التجارية والمسح الميدانيّ

رأس الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير منطقة حائل عبر الاتصال المرئي اليوم، اجتماع المحافظين بالمنطقة لمتابعة أعمال المحافظات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا المستجد. وأكد أمير المنطقة -خلال الاجتماع- أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة؛ للحدّ من انتشار فيروس كورونا في المحافظات بالمنطقة. مشيرًا إلى متابعة الأسواق التجارية والمسح الميداني على سكن العمالة، مشددًا على تكثيف مراقبة النقاط الأمنية في المحافظات وتطبيق قرار منع الدخول والخروج من المنطقة بدون تصريح وتطبيق العقوبات النظامية في حق من يتجاوز القرارات الاحترازية وفق النظام. Advertisements اقرأ أيضا فيروس كورونا يتصدر اجتماع وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماع طارئ لوزراء داخلية دول مجلس التعاون عبر تقنية الاتصال المرئي

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كانت هذه تفاصيل خبر توجيه حاسم من أمير حائل للمحافظين بخصوص تجاوز القرارات الاحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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