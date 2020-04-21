بالصور.. «مدني جدة» يخمد حريق منزل بحي الربوة.. ويخلي 30 محتجزًا

أخمدت فرق الدفاع المدني بجدة، حريقًا شبّ في شقة سكنية بحي الربوة، استدعى مباشرته بعدد من فرق الإطفاء والإنقاذ، التي نجحت في الدخول للمبنى رغم كثافة الأدخنة.

وفي التفاصيل، صرّح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن عمليات ٩١١ تلقّت بلاغًا الساعة (14:20) من يوم الثلاثاء ٢٨/ ٨/ ١٤٤١هـ، يفيد عن وجود حريق بشقة بحي الربوة.

‏وأشار إلى أنه على الفور، جرى تحريك الفرق اللازمة وسيارات السلالم والمعدات المساندة.

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وأوضح أنه بوصول الفرق للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن حريق بشقة بالدور الأرضي بعمارة مكونة من ثلاثة أدوار، وأن هناك حالات محتجزة خلف ألسنة اللهب وأعمدة الدخان؛ حيث تم اقتحام الموقع من قبل فرق الإطفاء والإنقاذ وإخلاء عدد ٣٠ شخصًا بواسطة سيارة السلالم والسلالم الداخلية للمبنى وإخماد الحريق دون انتشاره لباقي الموقع.

أضاف أنه نتج عن ذلك إصابة ٤ أشخاص باختناق بسيطة منهم ثلاث نساء عولجن في الموقع وطفل يبلغ من العمر ٨ سنوات، تم نقله بواسطة إسعاف الدفاع المدني إلى المستشفى.

باشر فريق التحقيق عمله بالموقع لاكتشاف الأسباب وإكمال الإجراءات اللازمة.

وأهاب القرني بالجميع لضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل، وهي كاشف الدخان لينذر بوجود حريق وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع الحريق.