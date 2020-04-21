إمارة عسير تنتصر لمصوري الخلل في محايل

بعد 3 سنوات من حادثة تصوير مواطن اختراق أسلاك تيار كهربائي أحد العقارات بمحافظة محايل عسير، وما صاحب المقطع من جدل انتهى بتدخل إمارة عسير، تجدد المشهد في المحافظة مع مصور سوق المواشي، الذي تعاملت معه المحافظة بشدة وتوجيه اللوم له، فيما أعلن بيان لإمارة المنطقة أمس، أنه بعد استكمال الإجراءات النظامية للواقعة، والدواعي التي قادت المصور للتصوير والنشر، فإنها «تشكره».

اختراق الكهرباء

كانت محافظة محايل عسير سجلت في جمادى الآخرة عام 1438 حادثة تلخصت في تصوير ونشر مواطن مقطعا مصورا لاختراق تيار كهربائي أحد العقارات، فيما فتحت المحافظة حينها التحقيق، وتوجيه المصور للنيابة العامة، إلا أن إمارة المنطقة أغلقت القضية، وأكدت في بيان لها تثمين دور المصور في نقل الخلل، وعدم التعرض له، مع فتح تحقيق في ملف الخلل.

سوق المواشي

صور مواطن مقطعا لأحد أسواق المواشي بمحافظة محايل عسير في 25 الشهر الجاري، وأصدرت المحافظة بيانا رسميا، أكدت فيه العزم على اتخاذ الإجراءات الرسمية بحق المصور.

تدخل الإمارة

أكد بيان رسمي لإمارة منطقة عسير على لسان المتحدث الرسمي المكلف سلطان الأحمري، أنه جرى التحقق وتبيّن صحة الواقعة، واتخاذ الإجراءات العاجلة، وبالرغم من أن مصور المقطع لم يسلك الطرق النظامية للإبلاغ، فإنها قدّرت صغر سنه، وحسن نيته، ولا يقصد التشويش على عمل الأجهزة الحكومية، ولا الانتقاص من الجهود، وتم إفهامه بأنه أحسن في رصد هذا الخطأ غير المقبول، وأن هذا يتوافق مع دعوة أمير المنطقة للإعلاميين بممارسة دورهم الطبيعي في رقابة أداء الأجهزة الحكومية والخاصة، ونقدها والإبلاغ عن مخالفاتها وتقصيرها عبر الوسائل والطرق الرسمية، وأن إمارة عسير شكرته، وتدعوه وتدعو كل مهتم للتوجه إلى القنوات الرسمية للإبلاغ.

وأضاف الأحمري أن أمير المنطقة وجه بأن تقوم البلدية ومستثمر السوق بتحسين السوق، وتقوم البلدية بسرعة إنشاء سوق مؤقت وعاجل للأنعام، وبالفعل انتهت البلدية من أعمال إنشاء السوق خلال 48 ساعة، وتم افتتاحه صباح أمس للمواطنين.

14 نموذجا

يذكر أن أمير المنطقة وجه الأجهزة الحكومية بالعمل على إعداد 14 نموذجاً للأنشطة التجارية المتداولة، والتي يجري العمل على تطويرها، فيما وجه الأسبوع الماضي برقية عاجلة لكافة محافظي المنطقة ومسؤوليها، أكَّد فيها على تنفيذ توجيهات ولاة الأمر، بالإشراف والمتابعة المستمرة لتأمين الخدمة اللائقة بالمواطن والمقيم.

Advertisements

المصور لم أقصد

وأكد مصور مقطع سوق مواشي محايل عسير حسن بن يحي الألمعي لـ«دوت الخليج» أمس أن تصويره كان بهدف التوعية وليس الإثارة، أو انتقاد أحد، وأنه تواجد في السوق للشراء، وأنه أرسل المقطع لوالده أولا، الذي طلب منه عدم دخول السوق.

وبين الألمعي أنه طالب في الصف الثاني الثانوي، ولا يعمل بجهة إعلامية، وأنه تلقى اتصال من رئيس البلدية شكره فيه، وأن العمل جار لتصحيح الوضع، لكنه تفاجأ ببيان المحافظة الذي كان يتوعده بالعقوبة.

تطور القضية

مواطن صور مقطع سوق المواشي

25 الشهر الجاري أصدرت محافظة محايل بيانا رسميا

أكدت العزم على اتخاذ الإجراءات العقابية بحق المصور

28 من الشهر بيان للإمارة يشكر الشاب على التصوير والنشر