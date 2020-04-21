السعودية اليوم / تعقيم جميع الناقلات العابرة مع طريق الشمال الدولي بمنطقة الحدود الشمالية



رفحاء 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 أبريل 2020 م واس

تابعت وكالة الأنباء

وأكدت البلدية أنها اتخذت جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة من خلال تطهير وتعقيم الناقلات الكبيرة والشحنات وجميع السيارات المارة عبر الطريق الدولي،كإجراء وقائي واحترازي للحد من انتشار

// انتهى //

22:49ت م

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رفحاء 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 أبريل 2020 م واستابعت وكالة الأنباء السعودية " واس " جهود بلدية رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية في تطهير وتعقيم جميع الناقلات والشاحنات الكبيرة والسيارة الأخرى العابرة مع طريق الشمال الدولي المار بالمحافظة في المداخل الرئسة لضمان الصحة العامة.وأكدت البلدية أنها اتخذت جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة من خلال تطهير وتعقيم الناقلات الكبيرة والشحنات وجميع السيارات المارة عبر الطريق الدولي،كإجراء وقائي واحترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، ومتابعة من أمين المنطقة.// انتهى //22:49ت م0250

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