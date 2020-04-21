السعودية اليوم / لجنة الطوارئ بجازان تنفذ عدداً من الجوالات الميدانية بمدينة جيزان



جيزان ٢٨ شعبان 1441 هـ الموافق ٢١ أبريل 2020 م واس

نفذت لجنة الطوارئ بجازان ممثلة بالفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة وأمانة منطقة جازان وهيئة الغذاء والدواء بالقطاع الجنوبي اليوم، جولة ميدانية للتأكد من مدى التزام المنشآت ذات العلاقة بتوفير السلع الغذائية والتموينية ومدى التزام تلك المحلات بالتعليمات المحددة خلال هذه الفترة , وذلك ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية في مجال الوقاية من فيروس

ورصدت الفرق الميدانية بعدد من المجمعات والمحلات التجارية بمدينة جيزان وفرة المواد الغذائية من الفواكه والخضار واللحوم والبيض وغيرها من المواد التموينية واستقرار الأسعار بتلك المجمعات، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان سلامة وتوفر الغذاء والدواء والأجهزة والمستلزمات الطبية للقطاعات العامة والخاصة، والعمل التكاملي مع القطاع الخاص لتعزيز توفرها للمستهلك وفق الاشتراطات والمعايير المتبعة بشكل فوري وعاجل وبالمتابعة المستمرة والجولات اليومية وفق خطط وتدابير محكمة لسلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية في كافة مدن ومحافظات المملكة.

ووقف أعضاء الفرق الميدانية على سلامة المنتجات وسلامة العاملين وخلوهم من الأمراض الوبائية وحصولهم على الشهادات الصحية، حيث تقوم الفرق الميدانية بمتابعة رقابية مستمرة على المنشآت والمجمعات ومحلات بيع المواد الغذائية والصحية بالمنطقة.

// انتهى //

22:47ت م

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جيزان ٢٨ شعبان 1441 هـ الموافق ٢١ أبريل 2020 م واسنفذت لجنة الطوارئ بجازان ممثلة بالفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة وأمانة منطقة جازان وهيئة الغذاء والدواء بالقطاع الجنوبي اليوم، جولة ميدانية للتأكد من مدى التزام المنشآت ذات العلاقة بتوفير السلع الغذائية والتموينية ومدى التزام تلك المحلات بالتعليمات المحددة خلال هذه الفترة , وذلك ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية في مجال الوقاية من فيروس كورونا ورصدت الفرق الميدانية بعدد من المجمعات والمحلات التجارية بمدينة جيزان وفرة المواد الغذائية من الفواكه والخضار واللحوم والبيض وغيرها من المواد التموينية واستقرار الأسعار بتلك المجمعات، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان سلامة وتوفر الغذاء والدواء والأجهزة والمستلزمات الطبية للقطاعات العامة والخاصة، والعمل التكاملي مع القطاع الخاص لتعزيز توفرها للمستهلك وفق الاشتراطات والمعايير المتبعة بشكل فوري وعاجل وبالمتابعة المستمرة والجولات اليومية وفق خطط وتدابير محكمة لسلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية في كافة مدن ومحافظات المملكة.ووقف أعضاء الفرق الميدانية على سلامة المنتجات وسلامة العاملين وخلوهم من الأمراض الوبائية وحصولهم على الشهادات الصحية، حيث تقوم الفرق الميدانية بمتابعة رقابية مستمرة على المنشآت والمجمعات ومحلات بيع المواد الغذائية والصحية بالمنطقة.// انتهى //22:47ت م0247

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