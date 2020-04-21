السعودية اليوم / الأوقاف المصرية: المسموح به في المساجد خلال رمضان هو رفع أذان النوازل ولا مجال لموائد الإفطار الجماعي



القاهرة 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واس

أكدت وزارة الأوقاف المصرية أن المسموح به في المساجد خلال شهر رمضان المبارك في ظل الظروف الراهنة هو رفع أذان النوازل دون سواه، وذلك في المساجد دون الزوايا والمصليات، حيث يستمر غلق الزوايا غلقًا تامًا.

وشدد وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة في بيان له اليوم على ضرورة الالتزام برفع أذان النوازل بجميع المساجد دون تقصير في ذلك، سائلا الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد.

وأضاف البيان أن جميع الإجراءات التي اتخذتها وتتخذها وزارة الأوقاف المصرية في تعليق الجُمع والجماعات والتراويح بالمساجد منطلقات شرعية بحتة، هدفها تقديم ما يجب تقديمه وهو الحفاظ على النفس، والانتقال من المتعذر إلى بديله المتيسر وهو الصلاة في المنزل.

وأوضح الوزير المصري في بيانه أنه لا مجال لأية تجمعات في شهر رمضان هذا العام لموائد الإفطار أو غيرها، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف المصرية قررت فتح الباب لتلقي صدقة الفطر أو فدية الصيام أو بدل الكفارات أو بدل الإطعام لحساب الفقراء والمساكين.

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22:20ت م

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