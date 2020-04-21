السعودية اليوم / نقاط الفرز الصحي تواصل أعمالها على مدخل محافظة طريف



طريف 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 أبريل 2020 م واس

تواصل نقاط الفرز الصحي التابعة للقطاع الصحي بمحافظة طريف وبمشاركة رجال الأمن ، أعمالها من خلال إجراء الفحص البصري للقادمين للمحافظة .

ويهدف الفحص الصحي للتأكد من خلو مرتادي الطريق من أعراض الإصابة بفيروس

// انتهى //

22:18ت م

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طريف 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 أبريل 2020 م واستواصل نقاط الفرز الصحي التابعة للقطاع الصحي بمحافظة طريف وبمشاركة رجال الأمن ، أعمالها من خلال إجراء الفحص البصري للقادمين للمحافظة .ويهدف الفحص الصحي للتأكد من خلو مرتادي الطريق من أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) , عبر جهاز لقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء دون التلامس لتقييم الحالات وفرزها، وتقديم الإرشادات الصحية للتوعية بالأساليب الصحيحة للوقاية من الفيروس، الذي يأتي تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار الفيروس .// انتهى //22:18ت م0241

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