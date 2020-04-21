شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الحالة المطرية على الشرقية حتى صباح الغد والان نبدء بالتفاصيل

أكد نائب إدارة التحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حمزة كومي، استمرار الحالة المطرية مساء اليوم، على شرق الرياض، وتمتد للمنطقة الشرقية حتى صباح الغد، وتنحسر الحالة تدريجيا غدًا.

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