شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تواصل مكافحتها لجرائم الاتجار بالأشخاص والان نبدء بالتفاصيل
وعرّفت الدورة التي قدمها الخبير الدولي في مكافحة الاتجار بالأشخاص خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدكتور مهند الدويكات المشاركين بمفهوم الاتجار بالأشخاص حسب النظام الوطني السعودي والبروتوكول الدولي، والنظام القانوني السعودي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام 2009م، والمبادئ التوجيهية لحماية الضحايا ومساعدتهم.
كما استعرضت آلية الإحالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة بدءً من التعرف على الضحايا مروراً بالإيواء والتحديد الرسمي والحماية والمساعدة والعودة الطوعية وإعادة الاندماج، وكيفيه التنسيق بين الجهات المختلفة لتطبيق آلية الإحالة الوطنية.
وتأتي الدورة ضمن الجهود التي تقوم بها الهيئة ممثلة بلجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لحماية جميع الأشخاص من هذه الجرائم البشعة التي تنتهك حقوق الإنسان، وتسلب حريته، وتهدر كرامته، بما يعزز ملاحقة مرتكبيها، وإدانتهم، وإصدار أحكام صارمة بحقهم، وتقديم المساعدة الصحية والنفسية والقانونية للضحايا.
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