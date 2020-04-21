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تأمين ألماني ضد تأجيل المباريات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - فرانكفورت

كشف الاتحاد الألماني لكرة القدم أن خسائره لن تكون ضخمة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك نظرا لأن الاتحاد يتمتع بتأمين ضد تأجيل المباريات الدولية. وقال أمين صندوق الاتحاد الألماني شتيفان أوسنابروج «لدينا تأمين ضد إلغاء المباريات الدولية، وهو ما ينطبق على الوديتين اللتين كانتا مقررتين في مارس الماضي أمام إيطاليا وإسبانيا، وقيمة التأمين تكون مستحقة عندما يلغي طرف ثالث المباراة».

يشار إلى أن قيمة التأمين التي يحصل عليها الاتحاد الألماني محدودة، ولن تغطي قيمة الخسائر في الإيرادات.

ويتوقع أوسنابروج خسائر كبيرة fجميع نواحي الإيرادات، مع أسوأ نسبة عجز في الميزانية، تصل إلى 50 مليون يورو.