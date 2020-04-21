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تحويل الحركة المرورية لشارع عريف بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة المشاريع عن استكمال مشروع تقاطع شارع عبدالله عريف مع طريق جدة القديم، وهو من المشاريع التنموية والخدمية، وذلك وفق الخطط المحددة لتنفيذه وإنجازه مع الالتزام بالجودة الإنشائية.

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للمشاريع المهندس زهير سقاط أنه سيتم اعتبار من اليوم تحويل المركبات القادمة من طريق جدة القديم والراغبة في الاتجاه إلى طريق عبدالله عريف إلى الشارع الخلفي الموازي إلى الطريق الرئيس خلف الجمعية الخيرية مع توحيد حركة السير به باتجاه شارع عبدالله عريف مع استمرار حركة المركبات الراغبة في الاتجاه إلى شارع (الضيافة والزاهر) من أمام الجمعية الخيرية.

وبين أن حركة المركبات القادمة من شارع الضيافة والزاهر باتجاه جدة القديم ستستمر بالاتجاه نفسه مع تحويل حركة المركبات القادمة من الحي الداخلي إلى الشارع الرئيس خلف النقابة العامة للسيارات، داعيا مستخدمي الطريق لاتباع اللوحات الإرشادية الموجودة بمنطقة العمل.