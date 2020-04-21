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دورات تدريبية مجانية عن بعد بجامعة الإمام عبدالرحمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام

تنظم جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة بمعهد الدراسات الاستشارية والخدمات خلال أبريل الحالي حزمة من الدورات التدريبية عن بعد من خلال منصة مركز التعليم المستمر الالكترونية وعبر تقنية الاتصال المرئي ZOOM. وتنوعت الدورات بمجالاتها التقنية والإدارية والاجتماعية، حيث ساهم في تقديمها كادر من الأكاديميين والمدربين المؤهلين، حيث بلغ عدد المستفيدين منها 1713 مستفيدا.

ويأتي تنظيم تلك الدورات تحقيقا لدور الجامعة الاجتماعي والحرص على أن تكون هذه الدورات مجانية بهدف توظيف التقنية الحديثة في تنمية وتطوير المهارات. وخصص معهد الدراسات الاستشارية والخدمات رابطا الكترونيا عبر منصته لتسجيل الراغبين في الانضمام للدورات المجانية.