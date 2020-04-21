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مواصفات قياسية مجانية لتصنيع أجهزة التنفس وملابس الوقاية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أطلقت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حزمة من المواصفات القياسية المجانية الخاصة بتصنيع الأجهزة والمعدات الكهربائية الطبية وأجهزة التنفس الصناعي وملابس الوقاية.

وأوضح رئيس الهيئة سعود الخصيبي أن الهيئة أنشأت صفحة على متجر المواصفات الخليجي، تم من خلالها توفير حزمة من المواصفات القياسية المتعلقة بإدارة المخاطر والطوارئ واستدامة الأعمال وتصنيع الأجهزة والمعدات الكهربائية الطبية وأجهزة التنفس الصناعي وملابس الوقاية وغيرها.

وأوضح أن الحزمة تشمل عددا من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية، كما تتضمن الحزمة قائمة المواصفات القياسية المتبناة عن المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، التي بادرت المنظمة سابقا بإتاحتها مجانا للقراءة على موقعها الالكتروني، كما تحتوي الحزمة أيضا على المواصفات القياسية المتبناة عن اللجنة الدولية الكهروتقنية (IEC) التي يمكن الحصول على النسخة الدولية منها مجانا للجهات العاملة على تطوير أجهزة التنفس الصناعي أو التي تعمل على تحويل خطوط التجميع الحالية إلى إنتاج أجهزة التنفس الصناعي، من خلال زيارة الموقع الالكتروني للهيئة الدولية الكهروتقنية.