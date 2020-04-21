البلدية تصنف البلاغات الواردة في التصدي لأزمة كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

في ضوء الإجراءات والتدابير التي اتخذتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، تولي منظومة القطاع البلدي الرقابة المجتمعية أولوية قصوى، من خلال استقبال بلاغات المواطنين والمقيمين عبر خدمة (940)، والعمل على معالجتها أولا بأول على مدار الساعة، من خلال التنسيق بين الإدارات المختصة والفرق الميدانية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كافة.

وأوضحت الوزارة أنه يوجد تصنيف للبلاغات الواردة عبر خدمة 940 المتعلقة بجائحة فيروس كورونا الحرجة ومقسمة إلى ثمانية بلاغات، وهي البلاغات المتعلقة بجائحة فيروس كورنا، والمخالفات ذات الأهمية القصوى الخاصة بكورونا، والبلاغات الخاصة بالعاملين في المنشأة، والبلاغات الخاصة بعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية للعاملين (لبس الكمامات، القفازات، النظافة العامة)، أو لمس المنتجات بطريقة مريبة، إضافة إلى البلاغات الخاصة بوجود ازدحام داخل المنشأة، وعدم ترك مسافات آمنة بين المتسوقين، وما يتعلق بالنظافة الشخصية للعاملين داخل المنشآت الغذائية.

ويشمل البلاغ التخصصي، البلاغات الخاصة بعدم توفير المعقمات والمطهرات والقفازات والكمامات، وعدم تطهير عربات التسوق في المنشآت، والبلاغات الخاصة بعدم التزام المطاعم وما في حكمها بمنع تناول الوجبات داخل المنشأة، والبلاغات الخاصة بعدم الالتزام بإحكام إغلاق وتغليف الطرود قبل تسليمها لمندوب التوصيل، والبلاغ عن وجود باعة متجولين، ومخالفة اشتراطات العمل وقت حالة الطوارئ والمنع، وعدم الالتزام بشروط الإغلاق والتشغيل.