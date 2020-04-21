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تعديل أوقات التجول خلال شهر رمضان المبارك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض عدلت وزارة الداخلية الأوقات التي يسمح خلالها بالتجول لقضاء الاحتياجات الضرورية في كل المناطق والمدن خلال شهر رمضان المبارك. وأكدت الداخلية أن هذه الإجراءات تم اتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة في مواجهة جائحة «كورونا» حفاظا على الصحة العامة، وتخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية، فإنها في ذات الوقت تهيب بالجميع استشعار مسؤولياتهم الفردية بالالتزام والتقيد بإجراءات العزل الصحي تحقيقا للمصلحة العامة.



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