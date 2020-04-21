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1147 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 150 حالة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

سجلت وزارة الصحة أمس 1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 150 حالة، ووفاة 5 حالات، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 11,631 حالة، منها 9882 حالة نشطة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا أمس، أن عمليات المسح النشط نفذتها 150 فرقة ميدانية في مجموعة من مدن المملكة، تعمل على مدار الساعة للوصول إلى مواقع المخاطر وعمل الكشوفات والتقييمات الطبية، للنظر إن كان هناك حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا من عدمها، مبينا أن الفحوص المخبرية للكشف عن حالات الإصابة بكورونا بلغت نحو 200 ألف، وذلك بتقنية PCR، إضافة إلى 500 ألف تقييم ميداني، ضمن عمليات المسح النشط.

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب إن الخروج في أوقات التعديل الجديدة، والتي تنطلق في أول أيام رمضان من الساعة الـ9 صباحا إلى الـ5 عصرا تكون للضرورة القصوى وللبالغين فقط دون الأطفال، واستخدام التطبيقات المتعلقة بإيصال الطلبات، مشيرا الى تحرير مخالفة 10 آلاف لكل من يثبت أن خروجه ليس للضرورة.

الحالات الجديدة بحسب المدن

مكة المكرمة 305

المدينة المنورة 299

جدة 171

الرياض 148

الطائف 27

الجبيل12

تبوك 10

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بريدة 06

الدمام 06

المخواة03

الهدا 02

عرعر 02

الظهران 02

الجوف 01

محايل عسير 01

القنفذة 01

القريات 01

سبت العلاية 01

القريع 01

الباحة 01