1147 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 150 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
سجلت وزارة الصحة أمس 1147 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 150 حالة، ووفاة 5 حالات، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 11,631 حالة، منها 9882 حالة نشطة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا أمس، أن عمليات المسح النشط نفذتها 150 فرقة ميدانية في مجموعة من مدن المملكة، تعمل على مدار الساعة للوصول إلى مواقع المخاطر وعمل الكشوفات والتقييمات الطبية، للنظر إن كان هناك حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا من عدمها، مبينا أن الفحوص المخبرية للكشف عن حالات الإصابة بكورونا بلغت نحو 200 ألف، وذلك بتقنية PCR، إضافة إلى 500 ألف تقييم ميداني، ضمن عمليات المسح النشط.
وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب إن الخروج في أوقات التعديل الجديدة، والتي تنطلق في أول أيام رمضان من الساعة الـ9 صباحا إلى الـ5 عصرا تكون للضرورة القصوى وللبالغين فقط دون الأطفال، واستخدام التطبيقات المتعلقة بإيصال الطلبات، مشيرا الى تحرير مخالفة 10 آلاف لكل من يثبت أن خروجه ليس للضرورة.
الحالات الجديدة بحسب المدن
مكة المكرمة 305
المدينة المنورة 299
جدة 171
الرياض 148
الطائف 27
الجبيل12
تبوك 10
بريدة 06
الدمام 06
المخواة03
الهدا 02
عرعر 02
الظهران 02
الجوف 01
محايل عسير 01
القنفذة 01
القريات 01
سبت العلاية 01
القريع 01
الباحة 01
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