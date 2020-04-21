الإيقاع بوافدين ادعيا توفير لقاح ضد كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أوقعت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض بوافدين من الجنسية الباكستانية في عقدهما الرابع من العمر، ادعيا توفير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بعد انتحالهما صفة «ممارس صحي».

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة المقدم شاكر التويجري، في بيان أمس بأن المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال، أسفرت عن تمكن شرطة المنطقة من الإطاحة بالمقيمين في قضيتين منفصلتين، وذلك بعد انتحالهما صفة «ممارس صحي»، وادعاء توفير لقاح ضد كورونا، ونشر ذلك بين بني جلدتهما، وضبط بحوزتهما مجموعة من الأدوية والمستلزمات الطبية، بعضها منتهي الصلاحية، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.