نسبة وفيات كورونا المستجد في السعودية من بين الأقل عالميا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سحر أبوشاهين - الدمام

احتلت السعودية ودول الخليج عموما ترتيبا ممتازا، من حيث نسبة الوفيات لإجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد فيها، إذ أتت السعودية في المركز الـ63 بنسبة وفيات بلغت1.1% من إجمالي الإصابات بالفيروس، وذلك بين 78 دولة شملتها إحصائية أجراها موقع (COVID-19) للخرائط والأنفوجرافيك قبل يومين. ومصدر البيانات هو الإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة بكل دولة، الأمر الذي عده استشاري طب الأسرة والمجتمع مشهور الحنتوشي دلالة على جودة الخدمات الطبية وسهولة وصول من يشتبهون في إصابتهم بالفيروس لها.

وشملت الإحصائية فقط الدول التي عدد الحالات فيها 1000 حالة فأكثر، واحتلت بلجيكا المركز الأول بنسبة وفيات بلغت 14.7% من إجمالي المصابين، تلتها الجزائر، بريطانيا، إيطاليا، فرنسا.

وإضافة لدول الخليج التي أتت جميعها في أعلى القائمة لانخفاض نسب الوفيات فيها، سجلت أيضا هونج كونج وأوزباكستان، وسنغافورة، ونيوزيلندا، وأيسلندا، نسب وفيات منخفضة لإجمالي الإصابات.

وأوضح الحنتوشي لـ»مكة» أن التوسع في المسح النشط الذي تنفذه وزارة الصحة في مختلف المناطق سيمكن من الوصل لعدد من الحالات الخاملة التي لا تظهر عليها أي أعراض، وبالتالي سيزداد تسجيل الإصابات وتنخفض نسبة الوفيات لإجمالي المصابين.

نسبة الوفيات لإجمالي الإصابات بفيروس كورونا تستند على عوامل عدة بحسب الحنتوشي:

جودة الخدمات الطبية وسهولة الوصول إليها

عدد الفحوص المخبرية التي تجرى يوميا

الحالة الصحية العامة للمصابين ومدى انتشار الأمراض المزمنة والسمنة والتدخين بين السكان

أعمار المصابين وهل المجتمع يغلب عليه الشباب أم كبار السن

بلجيكا 14.7%

الجزائر 14,5%

بريطانيا 13,5%

إيطاليا 13,2%

فرنسا 12,7%

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هولندا 11,4%

السويد 10,5 %

إسبانيا 10,5 %

هنغاريا 9,4 %

إندونيسيا 8,6 %

المكسيك 7,9 %

مصر 7,4%

الفلبين 6,4%

إيران 6,2%

البرازيل 6,2%

الصين 5,6%

العراق %5,4