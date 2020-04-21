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«الصحة» تستفيد من البوابة الجيومكانية في التقصي الوبائي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

في خطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات التقصي الوبائي والمسح النشط، قدمت الهيئة العامة للمساحة «المعلومات الجيومكانية» إلى وزارة الصحة لدعم مشروع بناء نظم المعلومات الجغرافية ومنظومة اتخاذ القرار لمكافحة فيروس كورونا المستجد «COVID 19».

ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة العامة للمساحة لتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية لتوفير المعلومات الجيومكانية، لما لهذه المعلومات من أهمية في مرحلة التخطيط ومرحلة التنفيذ، إضافة إلى اتخاذ القرار.

ودعت الهيئة العامة للمساحة الجهات الحكومية إلى الاستفادة من البوابة الجيومكانية الوطنية التي توفر المعلومات الجيومكانية بعدما تم جمعها من الجهات الحكومية المنتجة لهذه البيانات والعمل على تكاملها وتوحيدها ورفعها في البوابة الجيومكانية الوطنية، مما يسهل على المستفيدين الحصول على هذه المعلومات الجيومكانية، وكذلك تبادل ومشاركة المعلومات الجيومكانية بين المستفيدين والمنتجين.