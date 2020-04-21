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تدشين الترجمة الفورية لتلاوة أئمة الحرمين في صلاتي التراويح والقيام عبر الفضائيات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أمس بمقر الوزارة بالرياض، مشروع الترجمة الفورية باللغتين الإنجليزية والفرنسية، لتلاوة أئمة الحرمين الشريفين في صلاتي التراويح والقيام طوال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1441هـ، عبر شاشات القنوات السعودية الرسمية، عقب اكتمال الاستعدادات الفنية والهندسية كافة التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الإعلام عبر إحدى الشركات الوطنية المتميزة بالترجمة الفورية.

وأكد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن هذا المشروع يعد من مشاريع الوزارة الدعوية المتميزة التي تقوم بها خلال رمضان، حيث يتم عرض الترجمة النصية باللغة الإنجليزية على قناة القرآن الكريم، والترجمة النصية باللغة الفرنسية من المسجد النبوي على قناة السنة النبوية، بشكل متزامن مع تلاوة أئمة الحرمين الشريفين، إضافة إلى عدد من القنوات الفضائية العربية والإسلامية، والمواقع الالكترونية التي تشارك في النقل المباشر لهذه الترجمة.

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وأوضح أن مشروع الترجمة يسهم في إيصال معاني القرآن الكريم لغير الناطقين باللغة العربية من المسلمين وغير المسلمين؛ ليتعرفوا على محاسن الدين الإسلامي العظيم الذي يدعو للسلام والوسطية والاعتدال والتسامح، وما يتضمنه كتاب الله من معان سامية تواجه الفكر الضال المنحرف بالعلم، وتحارب الغلو والتطرف بالمعرفة.

وأشار إلى أن المشروع يتيح للناس في كل مكان من أنحاء العالم، والأقليات المسلمة في الدول الأوروبية والأفريقية والآسيوية على وجه الخصوص، معرفة الجوانب المضيئة في ديننا الإسلامي الحنيف وما يحمله للبشرية أجمع من الرحمة والمحبة والسلام والتسامح والتعايش السلمي، إلى جانب تميز المشروع بسهولة العبارة وتبسيط معاني القرآن الكريم، والالتزام بمنهج السلف الصالح.

وأضاف أن هذا المشروع يأتي في إطار رسالة المملكة السامية في نشر قيم وتعاليم الإسلام الصحيح التي تدعو إلى صلاح الناس وتحقيق مصالحهم ودرء المفاسد عنهم، سائلا الله جل وعلا أن يجزي ولاة أمرنا خيرا على ما يبذلونه ويقدمونه ويتخذونه من قرارات في سبيل حفظ النفوس وسلامة الناس، وأن يحفظ هذه البلاد المباركة من كل سوء وجميع بلاد المسلمين والعالم أجمع.