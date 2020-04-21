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خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالا هاتفياً من ملك البحرين هنأه خلاله بقرب حلول شهر رمضان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس_الرياض تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، اليوم من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، هنأه خلاله بقرب حلول شهر رمضان المبارك. وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن تقديره لجلالته على ما عبر عنه من تهنئة بهذه المناسبة، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يعين الجميع على الصيام والقيام وصالح الأعمال.



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