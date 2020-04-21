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أوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي، أن الموافقة على طلب خدمة إذن الخروج أثناء منع التجول عبر تطبيق "أسعفني"؛ هو من اختصاصات الأمن العام، ويتمثل دور الهلال الأحمر في الناحية التقنية فقط.
وأشارت إلى أن الخدمة تم استحداثها لخدمة الحالات الصحية الطارئة، والتي لا تحتاج إلى نقل إسعافي، وذلك لتخفيف الضغط على غرفة عمليات الهلال الأحمر في جميع مناطق المملكة، وحتى لا تتأثر عمليات النقل الإسعافي للحالات الحرجة.
ووجهت الهيئة شكرها للمواطنين والمقيمين على تفهمهم لطبيعة أعمال الجهات الحكومية في ظل هذه الأزمة، وما تواجهه غرفة عمليات الهلال الأحمر من ضغط هائل على الخدمات الإسعافية.
وبيّنت أن التصريح للخروج للمنشآت الصحية للحالات الطارئة لمدة ساعة فقط، مع ضرورة الحصول على إثبات تواجد صاحب التصريح في المنشأة الصحية عند العودة لإبرازها لدى الجهات المختصة.هيئة الهلال الأحمر السعودي منع التجول الأمن العام فيروس كورونا الجديد
21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441 09:33 PM
أكدت أن الموافقة على الخروج عبر تطبيق "أسعفني" من اختصاصات الأمن العام
أوضحت هيئة الهلال الأحمر السعودي، أن الموافقة على طلب خدمة إذن الخروج أثناء منع التجول عبر تطبيق "أسعفني"؛ هو من اختصاصات الأمن العام، ويتمثل دور الهلال الأحمر في الناحية التقنية فقط.
وأشارت إلى أن الخدمة تم استحداثها لخدمة الحالات الصحية الطارئة، والتي لا تحتاج إلى نقل إسعافي، وذلك لتخفيف الضغط على غرفة عمليات الهلال الأحمر في جميع مناطق المملكة، وحتى لا تتأثر عمليات النقل الإسعافي للحالات الحرجة.
ووجهت الهيئة شكرها للمواطنين والمقيمين على تفهمهم لطبيعة أعمال الجهات الحكومية في ظل هذه الأزمة، وما تواجهه غرفة عمليات الهلال الأحمر من ضغط هائل على الخدمات الإسعافية.
وبيّنت أن التصريح للخروج للمنشآت الصحية للحالات الطارئة لمدة ساعة فقط، مع ضرورة الحصول على إثبات تواجد صاحب التصريح في المنشأة الصحية عند العودة لإبرازها لدى الجهات المختصة.
، توضيحٌ من الهلال الأحمر بشأن طلب خدمة إذن الخروج أثناء منع التجول للحالات الطارئة ،
المصدر : الخليج 365
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