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ارتفع عدد الوفيات المسجلة بفيروس كورونا في تركيا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 119 حالة ليصل إلى مستوى 2259، بعد أن كان المعدل اليومي أمس 123 حالة، بحسب ما ذكر وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم (الثلاثاء).
وبيّن "قوجة" أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس زاد بواقع 4611 حالة، مقارنة مع 4674 أمس، وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد وصلت إلى 95591 شخصًا، وهو الأعلى في أي دولة خارج أوروبا والولايات المتحدة.
وأشار الوزير التركي إلى أن حصيلة المتعافين بالمرض ارتفعت بواقع 1488 حالة ووصلت إلى مستوى 14918.تركيا فيروس كورونا الجديد
21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441 09:38 PM
الإصابات وصلت إلى 95.591"كورونا" يحصد أرواح 119 تركيًا .. ويقفز بحصيلة ضحاياه إلى 2.259
ارتفع عدد الوفيات المسجلة بفيروس كورونا في تركيا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 119 حالة ليصل إلى مستوى 2259، بعد أن كان المعدل اليومي أمس 123 حالة، بحسب ما ذكر وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم (الثلاثاء).
وبيّن "قوجة" أن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس زاد بواقع 4611 حالة، مقارنة مع 4674 أمس، وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد وصلت إلى 95591 شخصًا، وهو الأعلى في أي دولة خارج أوروبا والولايات المتحدة.
وأشار الوزير التركي إلى أن حصيلة المتعافين بالمرض ارتفعت بواقع 1488 حالة ووصلت إلى مستوى 14918.
، "كورونا" يحصد أرواح 119 تركيًا .. ويقفز بحصيلة ضحاياه إلى 2.259 ،
المصدر : الخليج 365
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