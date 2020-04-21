، مدني مكة يُخلي 70 شخصاً داخل مركز تسوق بعد اندلاع حريق ،

محمد بن مسعود - الدمام - تسجيل إصابة واحدة باختناق بسيط وعولج من قبل فرق الهلال الأحمر

أخلت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة 70 شخصاً نتيجة حريق شب بغرفة عدادات تغذي مركزًا لتسوق المواد الغذائية بحي العزيزية مساء اليوم.

‏وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني لـ"الخليج 365": "تلقت عمليات ٩١١ بلاغاً الساعة (17:55) من يوم الثلاثاء ٢٨ / ٨ / ١٤٤١هـ يفيد عن وجود حريق بغرفة عدادات بالدور الأرضي بمنى، مكون من مركز تجاري للتسوق وبرج".

وأضاف: "على الفور جرى تحريك الفرق اللازمة وسيارات السلالم والمعدات المساندة وبوصول الفرق للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن احتراق بمجموعة عدادات داخل غرفة بالدور الأرضي".

وتابع: "تم اقتحام الموقع من قبل فرق الإطفاء والإنقاذ واخلاء العاملين بالموقع احترازياً وعددهم 70 شخصاً يعملون بالموقع".

واختتم": "سُجلت إصابة واحدة فقط لشخص من جنسية عربية في العقد الثالث من عمره، حيث أصيب باختناق بسيط، وعولج من قبل الهلال الأحمر بالموقع، وباشر فريق التحقيق عمله بالموقع لاكتشاف الأسباب وإكمال الإجراءات اللازمة".

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