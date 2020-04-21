، مؤتمر إلكتروني يستعرض تحديات الإدارة في مواجهة "كورونا" بمشاركة 6369 متخصصًا ،

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ضمن مبادرة معهد الإدارة العامة #تنمية_إدارية_مستمرة، ومشاركة في الحملة الوطنية #كلنا_مسؤول، اختُتم المؤتمر الإلكتروني "تحديات الإدارة الصحية في مواجهة جائحة كورونا" اليوم الثلاثاء، وشارك به 6369 مشاركًا ومتخصصًا.
وقد ناقش المؤتمر محاور التجربة السعودية في إدارة الأزمة الصحية للتعامل مع "كورونا"، والتدابير الوقائية لاحتواء الأزمات الوبائية، وإدارة العمل الصحي التطوعي في أوقات الأزمات.
وتحدَّث في المؤتمر مساعد المدير العام التنفيذي للبيئات والمجتمعات الصحية بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية) الدكتور سالم بن محمد البلوي، والمدير العام للإدارة العامة للاقتصاديات والسياسات الصحية الوطنية بالمجلس الصحي السعودي الدكتورة تغريد بنت محمد الغيث، والمدير العام لمركز التطوع الصحي بوزارة الصحة الدكتور سفر بن سعد بتار.فيروس كورونا الجديد معهد الإدارة العامة
مؤتمر إلكتروني يستعرض تحديات الإدارة في مواجهة "كورونا" بمشاركة 6369 متخصصًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-21
ضمن مبادرة معهد الإدارة العامة #تنمية_إدارية_مستمرة، ومشاركة في الحملة الوطنية #كلنا_مسؤول، اختُتم المؤتمر الإلكتروني "تحديات الإدارة الصحية في مواجهة جائحة كورونا" اليوم الثلاثاء، وشارك به 6369 مشاركًا ومتخصصًا.
وقد ناقش المؤتمر محاور التجربة السعودية في إدارة الأزمة الصحية للتعامل مع "كورونا"، والتدابير الوقائية لاحتواء الأزمات الوبائية، وإدارة العمل الصحي التطوعي في أوقات الأزمات.
وتحدَّث في المؤتمر مساعد المدير العام التنفيذي للبيئات والمجتمعات الصحية بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية) الدكتور سالم بن محمد البلوي، والمدير العام للإدارة العامة للاقتصاديات والسياسات الصحية الوطنية بالمجلس الصحي السعودي الدكتورة تغريد بنت محمد الغيث، والمدير العام لمركز التطوع الصحي بوزارة الصحة الدكتور سفر بن سعد بتار.
21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
09:23 PM
21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
09:42 PM
ضمن الحملة الوطنية "#كلنا_مسؤول" ومبادرة "#تنمية_إدارية_مستمرة"
ضمن مبادرة معهد الإدارة العامة #تنمية_إدارية_مستمرة، ومشاركة في الحملة الوطنية #كلنا_مسؤول، اختُتم المؤتمر الإلكتروني "تحديات الإدارة الصحية في مواجهة جائحة كورونا" اليوم الثلاثاء، وشارك به 6369 مشاركًا ومتخصصًا.
وقد ناقش المؤتمر محاور التجربة السعودية في إدارة الأزمة الصحية للتعامل مع "كورونا"، والتدابير الوقائية لاحتواء الأزمات الوبائية، وإدارة العمل الصحي التطوعي في أوقات الأزمات.
وتحدَّث في المؤتمر مساعد المدير العام التنفيذي للبيئات والمجتمعات الصحية بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية) الدكتور سالم بن محمد البلوي، والمدير العام للإدارة العامة للاقتصاديات والسياسات الصحية الوطنية بالمجلس الصحي السعودي الدكتورة تغريد بنت محمد الغيث، والمدير العام لمركز التطوع الصحي بوزارة الصحة الدكتور سفر بن سعد بتار.
، مؤتمر إلكتروني يستعرض تحديات الإدارة في مواجهة "كورونا" بمشاركة 6369 متخصصًا ،
المصدر : الخليج 365
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