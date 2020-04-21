محمد بن مسعود - الدمام - خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين هنأه خلاله بقرب حلول شهر رمضان وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-21 تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، اليوم من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، هنأه خلاله بقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن تقديره لجلالته على ما عبر عنه من تهنئة بهذه المناسبة، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يعين الجميع على الصيام والقيام وصالح الأعمال. 21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441 09:22 PM اخر تعديل 21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441 Advertisements 09:42 PM تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، اليوم من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، هنأه خلاله بقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن تقديره لجلالته على ما عبر عنه من تهنئة بهذه المناسبة، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يعين الجميع على الصيام والقيام وصالح الأعمال. ، خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين هنأه خلاله بقرب حلول شهر رمضان ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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