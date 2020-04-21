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واصلت عقود النفط الأمريكي تسليم يونيو خسائرها، اليوم (الثلاثاء)، وهوت 44 بالمئة، وصل سعر البرميل على إثرها إلى 11.42 دولارًا.
وبلغت عقود النفط الأمريكي في وقت سابق اليوم، 12.58 دولارًا للبرميل؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وهبطت العقود الآجلة لمزيج "برنت" خلال تعاملات اليوم، إلى دون مستوى الـ20 دولارًا للبرميل، وبذلك يكون الخام العالمي قد سجّل أدنى مستوى منذ العام 2001.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن عقود خام "برنت" جرى تداولها بحلول الساعة 16:15 بتوقيت موسكو، عند مستوى 19.97 دولارًا للبرميل، بانخفاض نسبته 21.90 في المشة عن سعر التسوية السابق.أمريكا النفط الأمريكي النفط
النفط الأمريكي يواصل خسائره.. وعقود يونيو بـ11.42 للبرميلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-21
واصلت عقود النفط الأمريكي تسليم يونيو خسائرها، اليوم (الثلاثاء)، وهوت 44 بالمئة، وصل سعر البرميل على إثرها إلى 11.42 دولارًا.
وبلغت عقود النفط الأمريكي في وقت سابق اليوم، 12.58 دولارًا للبرميل؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وهبطت العقود الآجلة لمزيج "برنت" خلال تعاملات اليوم، إلى دون مستوى الـ20 دولارًا للبرميل، وبذلك يكون الخام العالمي قد سجّل أدنى مستوى منذ العام 2001.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن عقود خام "برنت" جرى تداولها بحلول الساعة 16:15 بتوقيت موسكو، عند مستوى 19.97 دولارًا للبرميل، بانخفاض نسبته 21.90 في المشة عن سعر التسوية السابق.
21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
09:08 PM
21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
09:42 PM
خام برنت تراجع أكثر من مرة اليوم
واصلت عقود النفط الأمريكي تسليم يونيو خسائرها، اليوم (الثلاثاء)، وهوت 44 بالمئة، وصل سعر البرميل على إثرها إلى 11.42 دولارًا.
وبلغت عقود النفط الأمريكي في وقت سابق اليوم، 12.58 دولارًا للبرميل؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وهبطت العقود الآجلة لمزيج "برنت" خلال تعاملات اليوم، إلى دون مستوى الـ20 دولارًا للبرميل، وبذلك يكون الخام العالمي قد سجّل أدنى مستوى منذ العام 2001.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" أن عقود خام "برنت" جرى تداولها بحلول الساعة 16:15 بتوقيت موسكو، عند مستوى 19.97 دولارًا للبرميل، بانخفاض نسبته 21.90 في المشة عن سعر التسوية السابق.
، النفط الأمريكي يواصل خسائره.. وعقود يونيو بـ11.42 للبرميل ،
المصدر : الخليج 365
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