، ﻿"أمانة مكة" تنظِّم سيارات "الجلابة" بسوق الخضراء لتوفير التباعد اللازم بينهم ،

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دعت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بإدارة وحدات الذبح بالإدارة العامة للمشاعر المقدسة والمواسم اليوم الثلاثاء أصحاب المواشي من المواطنين (الجلابة) للحصول على التصاريح اللازمة بموقع الخضراء، وإجراء القرعة لتوفير التباعد اللازم بينهم.
وفي التفاصيل، أوضحت الأمانة أنه نظرًا للظروف الحالية، ولحرصها على تعزيز توافُر الأمن الغذائي، يتم عمل تنظيم وتوزيع لسيارات الجلابة بالخضراء، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وفي هذا الصدد قال مدير العلاقات العامة والإعلام بأمانة العاصمة المقدسة، المهندس رائد سمرقندي، لـ"الخليج 365": يجب توافُر التباعد اللازم بين السيارات، بما لا يقل عن ٦ أمتار. والأولوية القصوى للسعودي في منح تصريح البيع.
ومن جانبه، بيَّن مدير إدارة وحدات الذبح طلق المسعودي أن أعداد المتقدمين للحصول على تصاريح بيع المواشي من السيارات (الجلابة) حتى الآن وصل إلى 33 شخصًا، تتوافق عليهم الاشتراطات، وذلك بعد تصفية من لا تتطابق استمارة السيارة مع اسم المتقدم.
وأضاف بأنه تم تخطيط وتنظيم وتقسيم المواقف وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
وأشار المسعودي إلى أن عدد المواقف المخططة والمرقمة يبلغ 97 موقفًا، وأن هناك مساحة أخرى مضاعفة، يمكن فتحها وترقيمها وتخطيطها إذا دعت الحاجة لزيادة عدد سيارات الجلابة، وسيتم -بإذن الله- إجراء القرعة على توزيع المواقف، وسيُكتب في التصريح رقم الموقف المخصص لصاحب التصريح.فيروس كورونا الجديد منع التجول
"أمانة مكة" تنظِّم سيارات "الجلابة" بسوق الخضراء لتوفير التباعد اللازم بينهمأحمد العبدالله الخليج 365 2020-04-21
دعت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بإدارة وحدات الذبح بالإدارة العامة للمشاعر المقدسة والمواسم اليوم الثلاثاء أصحاب المواشي من المواطنين (الجلابة) للحصول على التصاريح اللازمة بموقع الخضراء، وإجراء القرعة لتوفير التباعد اللازم بينهم.
وفي التفاصيل، أوضحت الأمانة أنه نظرًا للظروف الحالية، ولحرصها على تعزيز توافُر الأمن الغذائي، يتم عمل تنظيم وتوزيع لسيارات الجلابة بالخضراء، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وفي هذا الصدد قال مدير العلاقات العامة والإعلام بأمانة العاصمة المقدسة، المهندس رائد سمرقندي، لـ"الخليج 365": يجب توافُر التباعد اللازم بين السيارات، بما لا يقل عن ٦ أمتار. والأولوية القصوى للسعودي في منح تصريح البيع.
ومن جانبه، بيَّن مدير إدارة وحدات الذبح طلق المسعودي أن أعداد المتقدمين للحصول على تصاريح بيع المواشي من السيارات (الجلابة) حتى الآن وصل إلى 33 شخصًا، تتوافق عليهم الاشتراطات، وذلك بعد تصفية من لا تتطابق استمارة السيارة مع اسم المتقدم.
وأضاف بأنه تم تخطيط وتنظيم وتقسيم المواقف وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
وأشار المسعودي إلى أن عدد المواقف المخططة والمرقمة يبلغ 97 موقفًا، وأن هناك مساحة أخرى مضاعفة، يمكن فتحها وترقيمها وتخطيطها إذا دعت الحاجة لزيادة عدد سيارات الجلابة، وسيتم -بإذن الله- إجراء القرعة على توزيع المواقف، وسيُكتب في التصريح رقم الموقف المخصص لصاحب التصريح.
21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
09:04 PM
الأولوية للسعودي في منح التصريح.. ويجب تطابق اسم البائع مع استمارة المركبة
دعت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بإدارة وحدات الذبح بالإدارة العامة للمشاعر المقدسة والمواسم اليوم الثلاثاء أصحاب المواشي من المواطنين (الجلابة) للحصول على التصاريح اللازمة بموقع الخضراء، وإجراء القرعة لتوفير التباعد اللازم بينهم.
وفي التفاصيل، أوضحت الأمانة أنه نظرًا للظروف الحالية، ولحرصها على تعزيز توافُر الأمن الغذائي، يتم عمل تنظيم وتوزيع لسيارات الجلابة بالخضراء، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وفي هذا الصدد قال مدير العلاقات العامة والإعلام بأمانة العاصمة المقدسة، المهندس رائد سمرقندي، لـ"الخليج 365": يجب توافُر التباعد اللازم بين السيارات، بما لا يقل عن ٦ أمتار. والأولوية القصوى للسعودي في منح تصريح البيع.
ومن جانبه، بيَّن مدير إدارة وحدات الذبح طلق المسعودي أن أعداد المتقدمين للحصول على تصاريح بيع المواشي من السيارات (الجلابة) حتى الآن وصل إلى 33 شخصًا، تتوافق عليهم الاشتراطات، وذلك بعد تصفية من لا تتطابق استمارة السيارة مع اسم المتقدم.
وأضاف بأنه تم تخطيط وتنظيم وتقسيم المواقف وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
وأشار المسعودي إلى أن عدد المواقف المخططة والمرقمة يبلغ 97 موقفًا، وأن هناك مساحة أخرى مضاعفة، يمكن فتحها وترقيمها وتخطيطها إذا دعت الحاجة لزيادة عدد سيارات الجلابة، وسيتم -بإذن الله- إجراء القرعة على توزيع المواقف، وسيُكتب في التصريح رقم الموقف المخصص لصاحب التصريح.
، "أمانة مكة" تنظِّم سيارات "الجلابة" بسوق الخضراء لتوفير التباعد اللازم بينهم ،
المصدر : الخليج 365
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