السعودية اليوم / إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تعلن موافقتها على أول اختبار منزلي للكشف عن كورونا



واشنطن 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 أبريل 2020 م واس

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اليوم عن موافقتها على أول اختبار منزلي للكشف عن فيروس

وقالت الإدارة في بيانٍ نشرته على موقعها الرسمي: إن هذا الإجراء يأتي ضمن إطار موافقة طارئة، ستسمح باختبارات أسهل وأكثر سلاسة للكشف عن الفيروس من خلال السماح للأشخاص بجمع عينات خاصة بهم دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم، مشيرةً إلى أن من سيجرون اختبار مسحة الأنف، سيمكنهم إرسال العينة عبر البريد إلى المختبرات.

وأوضحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن هذا الإجراء يوفر خيارًا مناسبًا وموثوقاً لجمع عينات الأفراد من المنازل.

// انتهى //

21:50ت م

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واشنطن 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 أبريل 2020 م واسأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اليوم عن موافقتها على أول اختبار منزلي للكشف عن فيروس كورونا المستجد.وقالت الإدارة في بيانٍ نشرته على موقعها الرسمي: إن هذا الإجراء يأتي ضمن إطار موافقة طارئة، ستسمح باختبارات أسهل وأكثر سلاسة للكشف عن الفيروس من خلال السماح للأشخاص بجمع عينات خاصة بهم دون الحاجة إلى مغادرة منازلهم، مشيرةً إلى أن من سيجرون اختبار مسحة الأنف، سيمكنهم إرسال العينة عبر البريد إلى المختبرات.وأوضحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن هذا الإجراء يوفر خيارًا مناسبًا وموثوقاً لجمع عينات الأفراد من المنازل.// انتهى //21:50ت م0236

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