السعودية اليوم / المغرب تعلن عن ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 3209 حالة



الرباط 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واس

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس

وقالت وزارة الصحة المغربية إن سبب ارتفاع حالات الإصابة خلال اليومين الماضيين راجع إلى اكتشاف بؤرتين للفيروس في وحدتين صناعيتين بكل من مدينتي الدار البيضاء وطنجة، وإن المخالطين لهذه الحالات يوجدون تحت المراقبة الطبية.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 393 شخصاً في المجموع، أما الحالات المستبعدة بعد التحليل المخبري فبلغ 14891.

وأكدت الوزارة أن الوضعية الوبائية متحكم فيها على الرغم من الارتفاع النسبي في عدد الإصابات المسجلة، داعية مواطنيها إلى المزيد من اليقظة والحذر والالتزام بمقتضيات الطوارئ الصحية ومحاصرة الجائحة.

//انتهى//

21:48ت م

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الرباط 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 إبريل 2020 م واسارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المغرب خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى 3209 بعد تسجيل 163 حالة جديدة، فيما بلغ عدد الوفيات 145 حالة بعد الإعلان عن حالتي وفاة جديدتين.وقالت وزارة الصحة المغربية إن سبب ارتفاع حالات الإصابة خلال اليومين الماضيين راجع إلى اكتشاف بؤرتين للفيروس في وحدتين صناعيتين بكل من مدينتي الدار البيضاء وطنجة، وإن المخالطين لهذه الحالات يوجدون تحت المراقبة الطبية.وأضافت الوزارة أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 393 شخصاً في المجموع، أما الحالات المستبعدة بعد التحليل المخبري فبلغ 14891.وأكدت الوزارة أن الوضعية الوبائية متحكم فيها على الرغم من الارتفاع النسبي في عدد الإصابات المسجلة، داعية مواطنيها إلى المزيد من اليقظة والحذر والالتزام بمقتضيات الطوارئ الصحية ومحاصرة الجائحة.//انتهى//21:48ت م0234

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