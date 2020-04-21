

نجران 28 شعبان 1441هـ الموافق 21 أبريل 2020 م واس

أعلنت جامعة نجران استمرار الاعتذار عن كامل مقررات الفصل الدراسي أو عددٍ منها حتى بعد غدٍ الخميس.

وأكد معالي مدير الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي أن الجامعة تحرص على تقديم كل ما يخدم مصلحة الطلاب والطالبات، وبما يسهم في تجنب أي عوائق خلال مراحل دراستهم، مشيراً إلى أن الجامعة ملتزمة بما ورد في آلية الاختبارات النهائية المعتمدة من وزارة التعليم مؤخراً ، التي تضمن عدم نزول معدلات الطلبة على وجه العموم في هذه الظروف الاستثنائية.

ووجّه السبيعي عمداء الكليات بالتأكيد على أعضاء هيئة التدريس بالتيسير على طلاب وطالبات الجامعة ومراعاتهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية، بما يخدم المصلحة التعليمية وبما يضمن حصولهم على نتائج عادلة ، حاثاً على ضرورة إتاحة استكمال التقييمات الفصلية لعموم الطلاب.

// انتهى //

21:46ت م

0232





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة نجران تعلن استمرار الاعتذار عن مقررات الفصل الدراسي حتى الخميس القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.