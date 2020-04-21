السعودية اليوم / جامعة الملك خالد تواصل خدماتها الأكاديمية من خلال منصاتها التعليمية الإلكترونية/ إضافة أولى واخيرة

أبها 28 شعبان 1441 هـ الموافق 21 أبريل 2020 م واستواصل عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد تقديم خدماتها الأكاديمية، من خلال إتاحة منصاتها التعليمية الإلكترونية، لدعم العملية التعليمية وضمان استمرارها في ظل الإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وسعت العمادة خلال هذه الفترة إلى تدريب أكثر من أربعة آلاف مستفيد من أعضاء وعضوات هيئة التدريس وتهيئتهم للعمل بنظام التعلم الإلكتروني قبل دخول وقت الاختبارات النهائية بوقت كافٍ، حيث تم عقد أكثر من ٢٠ دورة تدريبية، إلى جانب إعداد العديد من الأدلة الإرشادية لهم وتفعيل دور وحدات التعلم الإلكتروني بالكليات.وأكد عميد التعلم الإلكتروني بالجامعة الدكتور فهد بن عبدالله الأحمري أن العمادة تسعى إلى تفعيل إجراءات الاستفادة من خدمات التعلم الإلكتروني للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتسخير كل الإمكانات التي تسهم في ضمان سير العملية التعليمية بالجامعة، مشيراً إلى أن العمادة قدمت أكثر من ١٠ دورات تدريبية للطلاب والطالبات لضمان إلمام جميع طلاب وطالبات الجامعة بنظام التعلم الإلكتروني واستفاد منها أكثر من ١٠ آلاف طالب وطالبة، لافتاً النظر إلى أنه وفي إطار سعي العمادة لضمان سير العملية التعليمية وجودتها، فعّلت حملات توعوية على مواقع التواصل الإجتماعي ، حيث بلغ عدد المستفيدين منها ما يقارب ١٣ ألفا، إضافة إلى ٩٥٦٩٥٧ مشاهدة على قناة تمكين التدريبية على اليوتيوب.// يتبع //21:44ت م0230

عام / جامعة الملك خالد تواصل خدماتها الأكاديمية من خلال منصاتها التعليمية الإلكترونية/ إضافة أولى واخيرة

وفي إطار تفعيل التعلم الإلكتروني أكد الدكتور فهد الأحمري أنه من بين ٥٠٨٦٦ طالباً وطالبة و ٢٨٤٧ عضو هيئة تدريس هناك نسبة عالية في تفعيل التعلم الإلكتروني والتفاعل معه وصلت إلى ٩٤،٣%، مشيراً إلى أن هناك أكثر من ١٥ ألف مقرر إلكتروني بنمط التعلم الإلكتروني الكامل، بمجموع عدد دخول بلغ ١١٣٣٢٥٩، و ١٧٤٥٩٥٥ تقييماً، إضافة إلى ٩١٦٧٦٩٤ نشاطًا، و ٥٧٣٥٧٥٧ ملفاً، وكذلك ٥٤٦٥٧ فصلاً افتراضياً منعقداً، و ٥٥ رسالة ماجستير ودكتوراة تمت مناقشتها عن بُعد منذ بداية تعليق الدراسة، إضافة إلى ٣٠ رسالة مجدولة للمناقشة خلال الفترة القادمة.

وأضاف الأحمري أن العمادة سعت خلال الفترة الماضية إلى تطوير ١٠ مقررات لذوي الإحتياجات الخاصة، وكذلك إنشاء ٥٦٣ محتوى نوعياً وتثقيفياً ما بين (مقروء، مرئي ، مسموع) لتفعيل التعلم الإلكتروني، إضافة إلى إتاحة ٣٠ ملف إنفوجرافك تعليمي وتثقيفي سهل التداول، و٢٥٠ ألف رسالة توعوية نصية، إلى جانب ١٠٦١٢٥ رسالة بريدية للدعم والتوعية.

أما في مجالات الدعم الفني فقد قدمت العمادة خلال هذه الفترة حلولاً لأكثر من ١٠ آلاف بلاغ، من خلال الدعم عن طريق خدمة الواتساب، والدعم عن طريق الهاتف، وكذلك الدعم عن بعد باستخدام تقنية (Anydesk)، إضافة إلى الدعم عن طريق توفير ٦٣ سؤالاً من الأسئلة الشائعة، أما دعم العملية التعليمية الإلكترونية وتجويدها أفاد الأحمري أنه تم توقيع أول اتفاقية تعاون عن بعد بين جامعة الملك خالد وجامعة جدة في مجال التدريب الإلكتروني، وتنظيم أول ملتقى إلكتروني متكامل بعنوان ملتقى جامعة الملك خالد التربوي (كورونا.. الأزمة واستثمار الفرص) والذي حضره أكثر من ٢٠٠٠ مستفيد، وكذلك إتاحة محتوى ومهارات منصة( KKUx ) للجميع للتدريب مجاناً وبشهادات معتمدة، حيث استفاد منها أكثر من ١٠٠ ألف مستفيد، بـ ٢٠ ألف مؤهل في الأسبوع الأول من إطلاق المبادرة ، في ظل وجود أكثر من ١٠٠٠ فيديو تعليمي، كما تم التعاون بين الإدارة العامة لطلاب المنح وعمادة التعلم الإلكتروني في توفير أجهزة "آيباد" وعددها ٤٥٠ جهازاً لطلاب المنح الدوليين الذين ليس لديهم أجهزة للاستمرار في العملية التعليمية عن بعد.

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21:44ت م

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